Судья, оправдавший Романа Задорова, выбран уполномоченным по жалобам на судей

Комиссия по выбору омбудсмена по жалобам на судей остановила свой выбор на председателе окружного суда Нацерета Ашере Куле.

Большинству израильтян Ашер Кула известен тем, что в марте 2023 года он во время повторного процесса оправдал Романа Задорова, который к тому времени провел в тюрьме 16 лет по обвинению в убийстве 13-летней школьницы из Кацрина Таир Рады. Кандидатуру Кула на пост омбудсмена выдвинули министр охраны окружающей среды Идит Сильман и судья в отставке Ицхак Зар.

Кула выступал против принципа "сеньорити" при выборе председателя БАГАЦ, поддерживал увольнение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.