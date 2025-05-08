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Израиль

Судья, оправдавший Романа Задорова, выбран уполномоченным по жалобам на судей

время публикации: 08 мая 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 21:36
Судья, оправдавший Романа Задорова, выбран уполномоченным по жалобам на судей
David Cohen/Flash90

Комиссия по выбору омбудсмена по жалобам на судей остановила свой выбор на председателе окружного суда Нацерета Ашере Куле.

Большинству израильтян Ашер Кула известен тем, что в марте 2023 года он во время повторного процесса оправдал Романа Задорова, который к тому времени провел в тюрьме 16 лет по обвинению в убийстве 13-летней школьницы из Кацрина Таир Рады. Кандидатуру Кула на пост омбудсмена выдвинули министр охраны окружающей среды Идит Сильман и судья в отставке Ицхак Зар.

Кула выступал против принципа "сеньорити" при выборе председателя БАГАЦ, поддерживал увольнение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.

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