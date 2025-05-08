Яфа Адар прокомментировала ликвидацию похитителя: "Счет еще не закрыт"

86-летняя Яфа Адар, которая была похищена террористами ХАМАСа из своего дома в кибуце Нир-Оз в "черную субботу" 7 октября, выжила в плену и была возвращена в рамках первой сделки по освобождению заложников, прокомментировала сообщение о ликвидации террориста Мухаммада Расми Марзука Бараке – одного из ее похитителей.

"Я хотела бы пожать руки наших военнослужащих, которые приняли участие в ликвидации террориста, жестоко похитившего меня из моего дома в ту проклятую субботу. Глядя на видеозапись с новостью о ликвидации похитившего меня террориста, можно подумать, что я должна посчитать счет закрытым. Это не так", – призналась Яфа Адар.

"Мне важно прояснить и напомнить: мы не сможем закрыть счет, пока Тамир, мой старший внук, вышедший защищать жителей кибуца, который был ранен, похищен и не пережил ранения – все еще находится в плену в Газе вместе с 58 похищенными мужчинами и женщинами. Единственная победа, которая позволит нам восстановиться, это возвращение всех похищенных, до единого", – подчеркнула она.