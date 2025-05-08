"Мэр" деревни Туба-Зангария отстранен от должности после поданных обвинений

Комитет по рассмотрению вопроса об отстранении глав органов власти в связи с подачей обвинительного заключения удовлетворил ходатайство юридического советника правительства и постановил отстранить главу местного совета Туба-Зангария Хусейна Хаиба от должности в связи с поданными против него обвинениями.

В марте Хусейн Хаиб, возглавлявший местный совет в 2013-2018 годах и вновь переизбранный на этот пост в 2024 году, был обвинен в получении взятки наличными в размере 240 тысяч шекелей, а также косвенной взятки в виде оплаты 840 тысяч шекелей охранной компании "Макифей Маром" и взятки в виде найма его сына на должность учителя с зарплатой 9500 шекелей в месяц.