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    В Израиле

    "Холокост, НАКБА и немецкая культура памяти": МИД обвинил немецкий фонд в стремлении опорочить Израиль

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    AP Photo/Jens Meyer

    В среду, 9 ноября, в Институте Гете в Тель-Авиве должна состояться конференция "Холокост, НАКБА и немецкая культура памяти", приуроченная к годовщине трагедии "Хрустальной ночи". Мероприятие, возмутившее МИД Израиля, проводится по инициативе фонда Розы Люксембург, принадлежащего социалистической партии Германии Die Linke.

    Министерство иностранных дел Израиля призвало отменить запланированное мероприятие.

    "Министерство иностранных дел испытывает шок и отвращение от вопиющего презрения к Холокосту, а также от циничного и манипулятивного намерения связать два события с единственной целью – опорочить Израиль. Мы призываем немедленно отменить это возмутительное мероприятие", – говорится в сообщении МИДа.

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    Сайт "Мако" отмечает, что возмущен не только МИД. Бывший посол Израиля в ООН Рон Просор подверг критике не только тему конференции, но и то, что в качестве места ее проведения выбран Израиль. "В день памяти ноябрьских погромов 1938 года в Германии Институт Гете и фонд Розы Люксембург решили преуменьшить трагедию Холокоста. А из всех мест для ее проведения выбрали именно Израиль. Это возмутительно".

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