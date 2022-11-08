Большинство читателей NEWSru.co.il недовольны итогами выборов в Кнессет 25-го созыва. Результаты опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение к итогам выборов в Кнессет 25-го созыва".

В опросе, который проводился в течение одних суток (7-8 ноября), приняли участие 5955 респондентов. 5653 из них ответили на все вопросы (21 вопрос).

ИТОГИ ОПРОСА

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98% респондентов живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет. Соотношение мужчин и женщин среди респондентов – 65%/35%. Средний возраст – около 60 лет. Средний ежемесячный доход (брутто) – около 9,5 тысяч шекелей. Среднее время жизни в стране – более 25 лет.

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65% относят себя скорее к правым, чем к левым. 18% – относят себя скорее к левым, чем к правым. 17% затрудняются с определением.

4% участников опроса имели право голосовать, но не пошли на выборы.

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ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ

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Голоса наших читателей распределились следующим образом:

НДИ – 33%

"Еш Атид" – 29%

"Ликуд" – 19%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 5%

"Махане Мамлахти" – 3%

Прочие партии получили менее 1% голосов наших читателей.

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67% голосовали за партии блока предыдущей коалиции (леволиберальной коалиции перемен). 26% – за партии победившей на выборах праворелигиозной коалиции.

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Отметим, что результаты нынешнего голосования по партиям немного отличаются (в пределах 1-4%) от результатов виртуального exit poll NEWSru.co.il в день выборов (1 ноября). Это может быть связано с тем, что средний возраст участников последнего опроса несколько выше среднего возраста участников exit poll, а также немного отличается соотношение "правых" и "левых". Однако основной результат подтверждается: среди наших читателей "Ликуд" получил заметно меньше голосов, чем НДИ или "Еш Атид", хотя за несколько недель до выборов, по нашем опросу, "Ликуд" получал больше голосов, чем "Еш Атид" (примерно столько же, сколько НДИ).

ДОВОЛЬНЫ ЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

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Только 25% участников опроса заявили, что они довольны результатами выборов. Подавляющее большинство, 68%, результатами выборов недовольны. Более 6% затруднились с ответом.

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Среди мужчин соотношение довольных/недовольных – 27%/66%. Среди женщин – 23%/72%.

От возраста участников опроса удовлетворенность итогами выборов мало зависит.

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Чем выше доход, тем в большей степени читатели довольны итогами выборов. Но даже в категории "ежемесячный доход (брутто) 20 тысяч шекелей и более" соотношение довольных/недовольных – 32%/61%.

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В наибольшей степени удовлетворены итогами выборов читатели, которые репатриировались в Израиль в 1989 году или ранее. Среди них соотношение довольных/недовольных – 47%/49%.

Среди тех, кто относит себя скорее к правым, чем к левым, соотношение довольных/недовольных – 37%/55%. Среди тех, кто относит себя скорее к левым, чем к правым, соотношение довольных/недовольных – 1%/97%.

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По голосовавшим за разные партии соотношение довольных/недовольных:

НДИ – 2%/92%

"Еш Атид" – 1%/96%

"Ликуд" – 92%/3%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 89%/4%

"Махане Мамлахти" – 7%/81%

Среди голосовавших за партии блока предыдущей коалиции (леволиберальной коалиции перемен) соотношение довольных/недовольных – 3%/97%. Среди голосовавших за партии победившей на выборах праворелигиозной коалиции – 82%/18%.

О "ПОТЕРЯННЫХ" ПАРТИЯХ

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27% участников опроса сожалеют, что левая партия МЕРЕЦ не преодолела электоральный барьер. 15% сожалеют, что правая партия "Байт Иегуди" не преодолела электоральный барьер. И только 2% сожалеют, что в Кнессет не прошла арабская партия БАЛАД.

КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

38% – Яира Лапида

25% – Биньямина Нетаниягу

15% – Авигдора Либермана

4% – Бени Ганца

3% – Гидеона Саара

2% – Итамара Бен-Гвира

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КОАЛИЦИЯ

Хотят видеть в коалиции:

63% – НДИ

62% – "Еш Атид"

54% – "Ликуд"

46% – "Махане Мамлахти"

32% – "Авода"

23% – Ционут Датит"-"Оцма Иегудит"

Не хотят видеть в коалиции:

64% – ХАДАШ-ТААЛ

64% – ШАС

60% – "Яадут а-Тора"

53% – РААМ

52% – "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит"

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Вопрос: "Считаете ли вы допустимым, чтобы политики нарушили предвыборные обещания ради создания стабильного правительства?" 53% ответили отрицательно. 27% ответили утвердительно.

Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что коалиция "Ликуд"-"Ционут Датит"-ультраортодоксы превратит Израиль в "еврейский Иран"?" 57% согласны. 32% не согласны.

Вопрос: "Поддерживаете ли вы в сложившейся ситуации идею создания правительства национального единства?" 55% – да. 27% – нет.

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ПРОГНОЗЫ

"Сумеет ли Нетаниягу сформировать коалицию?"

Да – 80%

Нет – 6%

"Какая коалиция будет сформирована?"

"Ликуд"-"Ционут Датит"-ультраортодоксы – 81%

Широкая коалиция с участием правых, центристов и левых – 3%

Коалиция правых и центристов без ультраортодоксов – 2%

Коалиция правых и центристов без "Ционут Датит" – 2%

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"Сколько просуществует новое правительство, созданное Нетаниягу?"

Полную каденцию (четыре года) – 34%

Два-три года – 16%

Год-два – 21%

Не более года – 9%

"Будет ли последней нынешняя каденция Нетаниягу на посту премьер-министра?"

Да – 55%

Нет – 14%

31% затруднились с прогнозом