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    В Израиле

    "Решет-13": Смотрич и религиозные партии требуют отменить пункт о внуках в Законе о возвращении

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    Tomer Neuberg/Flash90

    По информации телеканала "Решет-13", на переговорах, предшествующих формированию коалиции, глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич и религиозные партии подняли вопрос об отмене параграфа Закона о возвращении, в соответствии с которым внук еврея может репатриироваться в Израиль.

    При этом телеканал цитирует источник в "Ликуде", который считает, что отмена этого параграфа может испортить отношения между Израилем и еврейскими общинами в странах бывшего СССР, а также в США.

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    Отметим, что параграф, касающийся права на репатриацию внуков, регулярно подвергается атакам со стороны религиозных партий. Последнее обсуждение, посвященное отмене этого параграфа, состоялось в Кнессете в январе 2022 года. В ходе выступления в Кнессете депутат Шломо Караи ("Ликуд") заявил, что "две трети репатриантов из бывшего СССР, приехавшие в Израиль в последние годы – гои". На это заявление резко отреагировали русскоязычные депутаты из "Еш Атид" и НДИ. Законопроект, поданный оппозицией, большинством голосов был отклонен.

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    В 2019 году, Смотрич, находясь на посту министра транспорта, в своем "твиттере" писал: "Изменение параграфа Закона о возвращении, касающегося внуков, необходимо для сохранения Израиля как еврейского государства. Недопустимо, чтобы столько не евреев иммигрировало в Израиль, воспользовавшись проблемным законом. В этом причина проблем с гиюром, браками и т.д. Мудрый избегает ситуации, из которой не может выйти умный". Таким образом он прокомментировал данные Управления регистрации населения, согласно которым 86% репатриантов, прибывших в Израиль в период с 2012 по 208 год, не являлись евреями по Галахе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Января 2022
    Русскоязычные депутаты о высказываниях Шломо Караи: "обыкновенный национализм", "невежество, наглость и подлость"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Февраля 2022
    Либерман: "Слухи о сделке вокруг Закона о возвращении – ложь"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Февраля 2022
    СМИ: министр по делам религий готов внедрить гражданские браки в обмен на лишение внуков евреев права на репатриацию
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Августа 2020
    Кнессет рассматривает предложение об отмене права на возвращение для внуков евреев
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Декабря 2019
    Лидер "Ихуд Леуми" призвал пересмотреть Закон о возвращении
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