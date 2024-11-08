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Израиль

Бывший министр Михаэль Эйтан, инициатор "Закона Википедии" скончался в возрасте 80 лет

время публикации: 08 ноября 2024 г., 12:19 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 12:23
Бывший министр Михаэль Эйтан, инициатор "Закона Википедии" скончался в возрасте 80 лет
Uri Lenz/FLASH90

В пятницу утром, 8 ноября, скончался бывший депутат Кнессета и министр от "Ликуда" Михаэль Эйтан, ему было 80 лет.

Он впервые был избран в Кнессет 11-го созыва в 1984 году и был депутатом 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 созывов Кнессета вплоть до 2013 года. В разные периоды он занимал посты министра науки и технологий и министра по улучшению государственных услуг.

Эйтан был известен своей борьбой за прозрачность правительственной работы и улучшение государственных услуг для граждан. Он продвигал законодательство по защите прав работников и реформы в сфере государственной службы.

В 2009 году Михаэль Эйтан, занимая пост министра по улучшению государственных услуг, инициировал и продвигал так называемый "Закон о Википедии", который обязывал правительственные учреждения делиться информацией и знаниями с общественностью. Благодаря этому закону разрешалось свободное использование фотоматериалов, снятых государственными министерствами и ведомствами, а также ЦАХАЛом и полицией Израиля.

Это была революционная для того времени инициатива, направленная на повышение прозрачности работы правительства, улучшение доступа к государственной информации и модернизацию государственных услуг.

В 2008 году Михаэль Эйтан переехал в Сдерот, чтобы поддержать город, оказавшийся под обстрелами из сектора Газы.

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