Внимание, розыск: пропал 31-летний Ицхак Йосеф (найден)

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 31-летнего Ицхака Йосефа, жизнь которого может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели 7 ноября, около 21:00, на улице Шабази в Рамле. Он ехал в черном автомобиле "Мазда 6", номерной знак 23-697-30.

Пропавший может находиться в районе улицы А-Мелаха в Холоне.

Приметы пропавшего: 1.70, два шрама на шее и спине, шрам на правой брови.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам 100 или 08-9279299.