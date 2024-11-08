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Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Ицхак Йосеф (найден)

время публикации: 08 ноября 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 19:58
Ицхак Йосеф
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 31-летнего Ицхака Йосефа, жизнь которого может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели 7 ноября, около 21:00, на улице Шабази в Рамле. Он ехал в черном автомобиле "Мазда 6", номерной знак 23-697-30.

Пропавший может находиться в районе улицы А-Мелаха в Холоне.

Приметы пропавшего: 1.70, два шрама на шее и спине, шрам на правой брови.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам 100 или 08-9279299.

Израиль
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