Министр иностранных дел Израиля встретился с министром юстиции Нидерландов

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом, который извинился за антисемитские инциденты в Амстердаме, сказав, что испытывает чувство стыда.

В ходе встречи Саар потребовал, чтобы власти Нидерландов провели тщательное расследование всех инцидентов, выявив и наказав лиц, причастных к нападениям. Он также заявил, что израильская полиция готова предоставить помощь коллегам из Амстредама в в сборе показаний израильтян, подвергшихся нападениям.

Ван Вил одобрил это предложение, было решено, что в ходе расследования будет осуществляться сотрудничество между изриальской и нидердандской полицией.