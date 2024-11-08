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Израиль

Министр иностранных дел Израиля встретился с министром юстиции Нидерландов

время публикации: 08 ноября 2024 г., 18:42 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 19:19
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом, который извинился за антисемитские инциденты в Амстердаме, сказав, что испытывает чувство стыда.

В ходе встречи Саар потребовал, чтобы власти Нидерландов провели тщательное расследование всех инцидентов, выявив и наказав лиц, причастных к нападениям. Он также заявил, что израильская полиция готова предоставить помощь коллегам из Амстредама в в сборе показаний израильтян, подвергшихся нападениям.

Ван Вил одобрил это предложение, было решено, что в ходе расследования будет осуществляться сотрудничество между изриальской и нидердандской полицией.

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