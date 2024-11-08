Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Малооблачно. Местами туман. Северо-восточный ветер.

В Иерусалиме – 15-21 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 21-30, в Беэр-Шеве – 19-27, в Мицпе-Рамоне – 16-24, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-25, в Ариэле – 17-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-27, на Голанских высотах – 18-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник ожидается постепенное понижение температуры.