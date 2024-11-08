Полиция прибыла в Бен-Гурион, чтобы встретить болельщиков "Маккаби", прилетевших из Амстердама
время публикации: 08 ноября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 16:20
Полиция и криминалисты прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы встретить болельщиков "Маккаби" из Тель-Авива, возвращающихся из Амстердама в Израиль.
У израильтян, вернувшихся домой, будут взяты предварительные показания. Также будут задокументированы телесные повреждения у тех, кто пострадал в ходе антисемитских нападений.
Представитель полиции Нидерландов также находится в непосредственном контакте с израильской полицией.