Отец погибшего в Газе майора Моше-Едидьи Лейтера станет новым послом Израиля в США

Глава правительства Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Иехиэля Лейтера, отца погибшего в секторе Газы майора ЦАХАЛа Моше-Едидьи Лейтера, новым послом Израиля в США.

В 2004 году Иехиэль Лейтер был главой штаба Нетаниягу в министерстве финансов, в прошлом он был парламентским помощником Ариэля Шарона. Он доктор истории и политолог, Лейтер написал три книги и множество статей о политике Ближнего Востока.

Иехиэль Лейтер сопровождал Нетаниягу в США во время последней речи главы правительства перед Конгрессом. Во время траурного визита после гибели сына глава правительства пообещал Иехиэлю Лейтеру, что он завершит борьбу с ХАМАСом полной победой.