x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец погибшего в Газе майора Моше-Едидьи Лейтера станет новым послом Израиля в США

время публикации: 08 ноября 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 14:41
Отец погибшего в Газе майора Моше-Едидьи Лейтера станет новым послом Израиля в США
AP Photo/Cliff Owen

Глава правительства Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Иехиэля Лейтера, отца погибшего в секторе Газы майора ЦАХАЛа Моше-Едидьи Лейтера, новым послом Израиля в США.

В 2004 году Иехиэль Лейтер был главой штаба Нетаниягу в министерстве финансов, в прошлом он был парламентским помощником Ариэля Шарона. Он доктор истории и политолог, Лейтер написал три книги и множество статей о политике Ближнего Востока.

Иехиэль Лейтер сопровождал Нетаниягу в США во время последней речи главы правительства перед Конгрессом. Во время траурного визита после гибели сына глава правительства пообещал Иехиэлю Лейтеру, что он завершит борьбу с ХАМАСом полной победой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2024

Ариэльский университет дал погибшему в бою в Газе студенту диплом доктора медицины посмертно
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 12 ноября 2023

Погибший в Газе офицер был руководителем программы по подготовке ультраортодоксов к службе в подразделении "8200"