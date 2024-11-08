В больнице умер резервист, получивший тяжелое ранение в Ливане

Разрешено к публикации: в больнице умер 39-летний старшина резерва Гай Шабтай, из Иерусалима, получивший тяжелое ранение 26 октября 2024 года в бою на юге Ливана. Он служил в 8207-м батальоне 228-й бригады "Алон" координатором по вопросам еврейских традиций и поддержания морального духа.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 782 военнослужащих ЦАХАЛа.