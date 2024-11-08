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Израиль

Управление регистрации населения поможет израильтянам в Амстердаме, оставшимся без паспортов

время публикации: 08 ноября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 09:49
Управление регистрации населения поможет израильтянам в Амстердаме, оставшимся без паспортов
Nati Shohat/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель отдал управлению регистрации населения распоряжение оказать помощь в посадке на самолеты израильтянам, оставшимся без загранпаспортов в результате погрома в Амстердаме.

Арбель также приказал управлению обеспечить работу в экстренном режиме в субботу в связи с опасениями за жизни трех израильтян, которые до сих пор не вышли на связь.

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