Управление регистрации населения поможет израильтянам в Амстердаме, оставшимся без паспортов

Министр внутренних дел Моше Арбель отдал управлению регистрации населения распоряжение оказать помощь в посадке на самолеты израильтянам, оставшимся без загранпаспортов в результате погрома в Амстердаме.

Арбель также приказал управлению обеспечить работу в экстренном режиме в субботу в связи с опасениями за жизни трех израильтян, которые до сих пор не вышли на связь.