Воздушная тревога в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана
время публикации: 08 ноября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 15:40
Воздушная тревога прозвучала в центре Израиля, в Верхней и Центральной Галилее, а также районах А-Мифрац, А-Амаким.
В районе Петах-Тиквы были слышны взрывы.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксирован обстрел израильской территории из Ливана. Были выпущены не менее пяти ракет. Большинство из них были сбиты, одна упала в Западной Галилее.
О пострадавших не сообщается.