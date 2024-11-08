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Израиль

Воздушная тревога в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана

время публикации: 08 ноября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 15:40
Воздушная тревога в центре Израиля, слышны взрывы
Ayal Margolin/Flash90

Воздушная тревога прозвучала в центре Израиля, в Верхней и Центральной Галилее, а также районах А-Мифрац, А-Амаким.

В районе Петах-Тиквы были слышны взрывы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксирован обстрел израильской территории из Ливана. Были выпущены не менее пяти ракет. Большинство из них были сбиты, одна упала в Западной Галилее.

О пострадавших не сообщается.

Израиль
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