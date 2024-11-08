ВВС Израиля перехватили несколько воздушных целей до их проникновения в Израиль

Второй раз за несколько часов ВВС Израиля перехватили несколько подозрительных воздушных целей до пересечения ими границы Израиля. Ранее ПВО сбили подозрительную воздушную цель, которая направлялась в сторону Израиля из Ливана.

Сообщается, что после срабатывания систем оповещения о ракетных обстрелах в 11:47-11:40 в районе Галилеи и Хайфского залива был зафиксирован один запуск, ракета упала на незастроенной территории.

После срабатывания системы оповещения в 11:49 в районе Маргалиот о проникновении БПЛА была перехвачена подозрительная воздушная цель, следовавшая из Ливана.