x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС Израиля перехватили несколько воздушных целей до их проникновения в Израиль

время публикации: 08 ноября 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 13:49
ВВС Израиля перехватили несколько воздушных целей до их проникновения в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Второй раз за несколько часов ВВС Израиля перехватили несколько подозрительных воздушных целей до пересечения ими границы Израиля. Ранее ПВО сбили подозрительную воздушную цель, которая направлялась в сторону Израиля из Ливана.

Сообщается, что после срабатывания систем оповещения о ракетных обстрелах в 11:47-11:40 в районе Галилеи и Хайфского залива был зафиксирован один запуск, ракета упала на незастроенной территории.

После срабатывания системы оповещения в 11:49 в районе Маргалиот о проникновении БПЛА была перехвачена подозрительная воздушная цель, следовавшая из Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

399-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе, обстрел из Йемена. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

Тревога к югу от Хайфы, зафиксирована "подозрительная воздушная цель"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2024

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по штабу авиационного подразделения "Хизбаллы" в Цуре