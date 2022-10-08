Израиль с задержкой начинает испытания газодобывающей платформы на месторождении "Кариш"

На воскресенье, 9 октября, запланировано начало испытаний газодобывающей платформы на месторождении "Кариш", расположенной около морской границы с Ливаном, сообщает телеканал "Кан 11".

В рамках испытаний будет проведена проверка исправности буровой установки и системы передачи природного газа между платформой и израильской национальной системой газоснабжения. Отметим, что речь идет об испытаниях, в ходе которых не ведется добыча природного газа. Для проверки систем газ перекачивают от берега к буровой установке.

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Испытания планировалось начать раньше, но они откладывались из-за логистических проблем. В репортаже "Кан 11" подчеркивается, что перенос начала испытаний не связан с вопросами безопасности или ходом переговоров с Ливаном.

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В то же время 12-й канал передает, что Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи со сложной ситуацией на переговорах с Ливаном и возможными провокациями со стороны "Хизбаллы".

Ранее ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", опубликовало анонимный комментарий высокопоставленного чиновника в руководстве Ливана, о том, что Бейрут не намерен уступать в вопросе о морских границах с Израилем. Согласно этому источнику, американскому посреднику Амосу Хохштейну было заявлено, что руководство Ливана продолжит настаивать на своих поправках к проекту соглашения.

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Газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступает против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывается признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требует, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивается, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считает недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Работы не должны зависеть от желания врага начать добычу на месторождении "Кариш"", – говорилось в публикации. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступают Израиль и США. Документ будет подписан ливанской стороной, а затем через представителя ООН передан для подписания израильской, находящейся в другом помещении. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

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6 октября военно-политический кабинет правительства Израиля уполномочил премьер-министра Яира Лапида, сменного премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца принимать решения в случае обострения ситуации в сфере безопасности на северной границе страны. В ходе трехчасового заседания кабинета все участники обсуждения согласились, что исходная версия проекта договора, до ливанских поправок, отвечает интересам Израиля, и ее следует продвигать.

В ответ на вопрос министра внутренних дел Айелет Шакед юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила, что для вступления договора в силу он должен быть утвержден на заседании правительства, а затем представлен Кнессету. Решение, должен ли Кнессет утверждать договор, или же достаточно представить его для ознакомления, остается за правительством.

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Согласно плану, кабинет должен был рассмотреть проект договора об установлении морской границы с Ливаном, однако еще до начала заседания стало известно, что Лапид приказал переговорной группе отклонить поправки к проекту договора, выдвинутые ливанской стороной.

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В Израиле подчеркнули, что предупредили американского посредника, что попытка Ливана внести существенные поправки в проект договора после его утверждения Израилем приведут к срыву переговоров.

На этом фоне Ганц приказал ЦАХАЛу повысить уровень готовности на случай обострения ситуации.

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Глава израильской службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа на заседании правительства, проходившего в четверг, 6 октября, говорил о том, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, скорее всего, пойдет на военные провокации против Израиля, если не будет достигнуто соглашение о морских границах с Ливаном, сообщает политический обозреватель Ynet Итамар Айхнер. По словам Барнеа, Насралла будет вынужден отвечать перед ливанцами за свои заявления о том, что он не позволит Израилю добывать "ливанский газ". Поэтому хотя бы "символические" атаки со стороны "Хизбаллы" будут, считает глава "Мосада". В то же время, Барнеа отмечает, что Насралла не заинтересован в эскалации военного конфликта с Израилем и предпочел бы, чтобы соглашение было достигнуто.