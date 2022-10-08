Израиль с задержкой начинает испытания газодобывающей платформы на месторождении "Кариш"
На воскресенье, 9 октября, запланировано начало испытаний газодобывающей платформы на месторождении "Кариш", расположенной около морской границы с Ливаном, сообщает телеканал "Кан 11".
В рамках испытаний будет проведена проверка исправности буровой установки и системы передачи природного газа между платформой и израильской национальной системой газоснабжения. Отметим, что речь идет об испытаниях, в ходе которых не ведется добыча природного газа. Для проверки систем газ перекачивают от берега к буровой установке.
Испытания планировалось начать раньше, но они откладывались из-за логистических проблем. В репортаже "Кан 11" подчеркивается, что перенос начала испытаний не связан с вопросами безопасности или ходом переговоров с Ливаном.
В то же время 12-й канал передает, что Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи со сложной ситуацией на переговорах с Ливаном и возможными провокациями со стороны "Хизбаллы".
Ранее ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", опубликовало анонимный комментарий высокопоставленного чиновника в руководстве Ливана, о том, что Бейрут не намерен уступать в вопросе о морских границах с Израилем. Согласно этому источнику, американскому посреднику Амосу Хохштейну было заявлено, что руководство Ливана продолжит настаивать на своих поправках к проекту соглашения.
Газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступает против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывается признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требует, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивается, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считает недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Работы не должны зависеть от желания врага начать добычу на месторождении "Кариш"", – говорилось в публикации. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступают Израиль и США. Документ будет подписан ливанской стороной, а затем через представителя ООН передан для подписания израильской, находящейся в другом помещении. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.
6 октября военно-политический кабинет правительства Израиля уполномочил премьер-министра Яира Лапида, сменного премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца принимать решения в случае обострения ситуации в сфере безопасности на северной границе страны. В ходе трехчасового заседания кабинета все участники обсуждения согласились, что исходная версия проекта договора, до ливанских поправок, отвечает интересам Израиля, и ее следует продвигать.
В ответ на вопрос министра внутренних дел Айелет Шакед юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила, что для вступления договора в силу он должен быть утвержден на заседании правительства, а затем представлен Кнессету. Решение, должен ли Кнессет утверждать договор, или же достаточно представить его для ознакомления, остается за правительством.
Согласно плану, кабинет должен был рассмотреть проект договора об установлении морской границы с Ливаном, однако еще до начала заседания стало известно, что Лапид приказал переговорной группе отклонить поправки к проекту договора, выдвинутые ливанской стороной.
В Израиле подчеркнули, что предупредили американского посредника, что попытка Ливана внести существенные поправки в проект договора после его утверждения Израилем приведут к срыву переговоров.
На этом фоне Ганц приказал ЦАХАЛу повысить уровень готовности на случай обострения ситуации.
Глава израильской службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа на заседании правительства, проходившего в четверг, 6 октября, говорил о том, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, скорее всего, пойдет на военные провокации против Израиля, если не будет достигнуто соглашение о морских границах с Ливаном, сообщает политический обозреватель Ynet Итамар Айхнер. По словам Барнеа, Насралла будет вынужден отвечать перед ливанцами за свои заявления о том, что он не позволит Израилю добывать "ливанский газ". Поэтому хотя бы "символические" атаки со стороны "Хизбаллы" будут, считает глава "Мосада". В то же время, Барнеа отмечает, что Насралла не заинтересован в эскалации военного конфликта с Израилем и предпочел бы, чтобы соглашение было достигнуто.
Ливанский чиновник: Бейрут не откажется от поправок к соглашению о морских границах с Израилем
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Источник: Лапид отверг поправки Ливана к проекту соглашения
Ливан передал свои поправки к "морскому соглашению" с Израилем