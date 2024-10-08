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Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8.10.2024: удары по целям в центре и на юге сектора

время публикации: 08 октября 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 06:17
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 8.10.2024: удары по целям в центре и на юге сектора
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 8 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от источников в Газе и пресс-службы ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре и на юге сектора Газы. Продолжается "зачистка" Джабалии, на севере сектора.

В центре сектора: в течение всей ночи ВВС, артиллерия и квадрокоптеры ЦАХАЛа наносили удары по целям в Аль-Бурейдже, сообщалось о множестве убитых и раненых; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Нахл в западной части Нусейрата, есть убитые и раненые.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Абасан аль-Кабире, восточней Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хирбат аль-Адасе, к северу от Рафаха, есть убитые и раненые.

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, 20 лет, из поселка Кадима Цоран, боец ​​17-го батальона бригады "Бислах", служивший в 12-м батальоне бригады "Голани". В том же бою на севере Газы был тяжело ранен еще один боец 17-го батальона бригады "Бислах".

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