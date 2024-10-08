Подтверждена ликвидация трех террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о ликвидации трех террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.

Подтверждено, что 30 сентября в результате удара по штабу ХАМАСа в Дардж-Туфе, размещавшемуся в школе "Шуджаийя", входившей в сеть образовательных учреждений UNRWA, было ликвидировано несколько террористов, в их числе был Мухаммад Рафаи, который 7.10.2023 участвовал в нападениях на Кфар-Азу и Нахаль-Оз.

Сообщается также, что в Рафиахе, на юге сектора Газы, 1 октября ВВС ЦАХАЛа ликвидировали еще двух террористов ХАМАСа – Мухаммада Зануна и Басаля Ахараса, которые участвовали в резне 7 октября.