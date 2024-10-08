ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в окрестностях Тира и на юге Бейрута

Ливанское национальное новостное агентство сообщает: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в окрестностях Тира, на юго-западе Ливана.

Ливанские источники также передают, что ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли удары по целям на юге Бейрута. Это была вторая волна ударов за сегодняшнее утро. ЦАХАЛ атакует цели в Бейруте примерно с 5 ранее.

Ранее удары по целям в Бейруте были нанесены вечером 7 октября.