ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в окрестностях Тира и на юге Бейрута
время публикации: 08 октября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 08:22
Ливанское национальное новостное агентство сообщает: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в окрестностях Тира, на юго-западе Ливана.
Ливанские источники также передают, что ВВС ЦАХАЛа вновь нанесли удары по целям на юге Бейрута. Это была вторая волна ударов за сегодняшнее утро. ЦАХАЛ атакует цели в Бейруте примерно с 5 ранее.
Ранее удары по целям в Бейруте были нанесены вечером 7 октября.