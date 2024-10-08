ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Бекаа, есть убитые

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Сохмор, в западной части Бекаа, примерно в 30 км от границы Израиля.

По предварительным данным, не менее трех убитых в результате этой атаки.

Также поступают сообщения об ударах ЦАХАЛа по целям в южном Ливане – в районах Сарфа, Аразун, Араб-Салим, Альма аш-Шааб, Малих, Кфар-Шуба, Табнин, Блида, Ан-Накура, Даэйра.