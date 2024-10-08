По Хайфе, Акко, Крайот и Хайфскому заливу из Ливана были выпущены около 100 ракет
время публикации: 08 октября 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 12:27
Вскоре после полудня террористы "Хизбаллы" осуществили массированный обстрел района Хайфского залива: тревожная сирена звучала в разных районах Хайфы, в Крайот, в Акко, параллельно с этим была обстреляна Галилея.
Сообщается, что было выпущено около 100 ракет с территории Ливана, десятки ракет были перехвачены системой ПВО, местные жители сообщают о множестве взрывов.