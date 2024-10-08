Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.10.2024: операции около Шхема и Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8.10.2024 действовали в Хабле (к югу от Калькилии), в Мадаме (к югу от Шхема), в Байт Фурике (к востоку от Шхема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8.10.2024.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.