Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.10.2024: операции около Шхема и Калькилии
время публикации: 08 октября 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 06:23
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8.10.2024 действовали в Хабле (к югу от Калькилии), в Мадаме (к югу от Шхема), в Байт Фурике (к востоку от Шхема).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8.10.2024.
Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.