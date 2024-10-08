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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.10.2024: операции около Шхема и Калькилии

время публикации: 08 октября 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 06:23
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8.10.2024: операции около Шхема и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8.10.2024 действовали в Хабле (к югу от Калькилии), в Мадаме (к югу от Шхема), в Байт Фурике (к востоку от Шхема).

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8.10.2024.

Пограничная полиция действовала в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима.

Израиль
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