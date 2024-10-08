Сигналы тревоги в Верхней Галилее в связи с угрозой атаки БПЛА
время публикации: 08 октября 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 21:20
В 20:41 в десятках населенных пунктов Верхней Галилеи прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения вражеского беспилотника.
Система предупреждения "Цева Адом" активирована в поселках Сдэ Элиэзер, Айелет а-Шахер, Хацор а-Глилит, Рош Пина, Цфат и др.
Служба "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате этого инцидента.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что инцидент исчерпан.