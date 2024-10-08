Сигналы тревоги в Верхней Галилее в связи с угрозой атаки БПЛА

В 20:41 в десятках населенных пунктов Верхней Галилеи прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения вражеского беспилотника.

Система предупреждения "Цева Адом" активирована в поселках Сдэ Элиэзер, Айелет а-Шахер, Хацор а-Глилит, Рош Пина, Цфат и др.

Служба "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых или пострадавших в результате этого инцидента.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что инцидент исчерпан.