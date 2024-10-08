СМИ сообщают о разногласиях между Нетаниягу и Галантом на фоне обсуждения ответа Ирану

По информации телеканала "Кан-11", премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером 8 октября проведет заседание узкого военно-политического кабинета, посвященное ответу Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана. Обсуждение должно состояться всего за несколько часов до запланированного вылета министра обороны Йоава Галанта в США. Визит Галанта, по данным телеканала, скорее всего будет отменен или отложен, так как премьер настаивает на его присутствии на заседании.

Телеканал "Решет-13" подтверждает, что визит Йоава Галанта в Вашингтон для обсуждения ответных шагов Израиля на ракетный обстрел со стороны Ирана, находится под вопросом. По данным 13-го телеканала, Нетаниягу выдвинул два условия для поездки Галанта: телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и одобрение узким военно-политическим кабинетом характера ответа Ирану.

"Решет-13" отмечает, что телефонный разговор с Байденом состоится не раньше утра 9 октября, а это значит, что полет Галанта будет отложен, как минимум, на несколько часов.

В рамках визита Галант должен встретиться с главой Пентагона ЛЛойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном, с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Цель Галанта – заручиться поддержкой США для удара по Ирану.

При этом американский телеканал NBC сообщил, что два дня Галант беседовал с Ллойдом Остином, и они не приняли решения ни о характере ответа Израиля, ни о дате этого ответа. При этом источники телеканала в Пентагоне выразили опасения, что Израиль ответит Ирану в то время, когда Галант будет находиться в США.