По подозрению в забрасывании автобусов взрывными устройствами задержаны два человека

Общей службе безопасности (ШАБАК) удалось установить личность террористов, которые в марте и в августе забрасывали пассажирские автобусы в районе Ткоа взрывными устройствами. Военнослужащие ЦАХАЛа задержали подозреваемых, военная прокуратура предъявила им обвинения.

Мухаммад Такатака и Мухаммад Абу-Хусейн, жители деревни Хирбат аль-Маншия, расположенной в окрестностях Бейт-Лехема, подозреваются в том, что 21 марта и 25 августа текущего года они забрасывали израильские автобусы в районе поселка Ткоа взрывными устройствами.

"Сругим" публикует показания свидетельницы теракта, которая ехала на автомобиле вслед за автобусом. Женщина рассказывает, что прогремел взрыв и возник огромный огненный шар.