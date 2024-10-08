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Израиль

По подозрению в забрасывании автобусов взрывными устройствами задержаны два человека

время публикации: 08 октября 2024 г., 12:55 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 12:55

Общей службе безопасности (ШАБАК) удалось установить личность террористов, которые в марте и в августе забрасывали пассажирские автобусы в районе Ткоа взрывными устройствами. Военнослужащие ЦАХАЛа задержали подозреваемых, военная прокуратура предъявила им обвинения.

Мухаммад Такатака и Мухаммад Абу-Хусейн, жители деревни Хирбат аль-Маншия, расположенной в окрестностях Бейт-Лехема, подозреваются в том, что 21 марта и 25 августа текущего года они забрасывали израильские автобусы в районе поселка Ткоа взрывными устройствами.

"Сругим" публикует показания свидетельницы теракта, которая ехала на автомобиле вслед за автобусом. Женщина рассказывает, что прогремел взрыв и возник огромный огненный шар.

Израиль
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