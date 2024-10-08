Новый залп по Хайфе. "Хизбалла" празднует "годовщину" открытия северного фронта

Вновь ракетная тревога звучит во множестве населенных пунктов Хайфского Залива: Хайфе, Крайот, Джулисе, Нешере и других, параллельно обстреливается также Галилея.

Полиция и "Маген Давид Адом" проверяют места падения ракет, на данном этапе нет сообщений о пострадавших.

Террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрелы Хайфского залива, сообщив, что таким образом террористы отмечают годовщину "открытия северного фронта".

Напомним, после "черной субботы" 7 октября 2023 года, начавшейся с нападения террористов и массированного ракетного обстрела из сектора Газы, "Хизбалла" усилила обстрелы Израиля именно 8 сентября.