В тюрьме умер Валерий Сакович, 25 лет скрывавшийся после убийства женщины

Администрация следственной тюрьмы "Ницан" сообщила о смерти 69-летнего Валерия Саковича, признанного виновным в убийстве Вардит Бекернот.

Вардит Бекеркнот была убита в 1993 году под Бейт-Шемешем. На теле женщины были следы насилия. Прорыв в расследовании убийства жительницы кибуца Кирьят Анавим произошел в 2019 году – после того, как в распоряжение следователей попала новая информация, которая привела их в хостель, где проживает Сакович. Полиция собрала пробы ДНК у всех жителей хостеля и выявила совпадение с тем, что было обнаружено на месте убийства.

После убийства Сакович, репатриировавшийся в Израиль в 1990 году, скрывался за границей, и только в 2018 году вернулся в Израиль. Он был арестован в феврале 2019 года. В рамках сделки со следствием в 2022 году Сакович признался в предумышленном убийстве.