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Израиль

Демонстрация протеста возле канцелярии премьера: несколько человек арестованы

время публикации: 08 октября 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 18:13
Демонстрация протеста возле канцелярии премьера: несколько человек арестованы
Chaim Goldberg/Flash90

Активисты движения "Мешаним кивун" ("Меняем направление") устроили демонстрацию возле канцелярии главы правительства на улице Каплан в Иерусалиме, они установили импровизированные избирательные урны с призывом немедленно провести выборы.

Участники демонстрации перегородили выезд из канцелярии и улеглись на дорогу, после нескольких попыток удалить их, сотрудники полиции задержали, по меньшей мере, семерых демонстрантов.

Активисты движения "Мешаним кивун" обвиняют правительство Нетаниягу в том, что оно бросило похищенных на произвол судьбы и утверждают, что лишь другое правительство сможет вернуть заложников.

Израиль
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