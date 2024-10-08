Демонстрация протеста возле канцелярии премьера: несколько человек арестованы

Активисты движения "Мешаним кивун" ("Меняем направление") устроили демонстрацию возле канцелярии главы правительства на улице Каплан в Иерусалиме, они установили импровизированные избирательные урны с призывом немедленно провести выборы.

Участники демонстрации перегородили выезд из канцелярии и улеглись на дорогу, после нескольких попыток удалить их, сотрудники полиции задержали, по меньшей мере, семерых демонстрантов.

Активисты движения "Мешаним кивун" обвиняют правительство Нетаниягу в том, что оно бросило похищенных на произвол судьбы и утверждают, что лишь другое правительство сможет вернуть заложников.