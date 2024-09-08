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Израиль

На заправке рядом с Ашдодом машина сбила 7-летнего ребенка на электровелосипеде

время публикации: 08 сентября 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 18:25
На заправке рядом с Ашдодом машина сбила 7-летнего ребенка на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

На автозаправке на 4-м шоссе, между Ашдодом и Ад а-Лом, машина сбила 7-летнего мальчика на электровелосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок при падении получил черепно-мозговую травму. Он доставлен в больницу "Асута" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Отметим, что на электрических велосипедах и самокатах в Израиле разрешается ездить с 16 лет.

Израиль
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