На заправке рядом с Ашдодом машина сбила 7-летнего ребенка на электровелосипеде

На автозаправке на 4-м шоссе, между Ашдодом и Ад а-Лом, машина сбила 7-летнего мальчика на электровелосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок при падении получил черепно-мозговую травму. Он доставлен в больницу "Асута" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Отметим, что на электрических велосипедах и самокатах в Израиле разрешается ездить с 16 лет.