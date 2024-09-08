Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте около 60 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате ДТП на улице Гиват а-Тахмошет в Тель-Авиве: пострадавший, ехавший на электрическом велосипеде, был сбит пассажирским автобусом.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к моменту прибытия медиков пострадавший лежал на проезжей части, он был без сознания, и у него была очень тяжелая черепно-мозговая травма.

Мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания, его положили на фиксирующие носилки и зафиксировали спину, голову и шею. В реанимационном автомобиле пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.