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Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 08 сентября 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 16:09
Автобус сбил мужчину на электровелосипеде в Тель-Авиве, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 60 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате ДТП на улице Гиват а-Тахмошет в Тель-Авиве: пострадавший, ехавший на электрическом велосипеде, был сбит пассажирским автобусом.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", к моменту прибытия медиков пострадавший лежал на проезжей части, он был без сознания, и у него была очень тяжелая черепно-мозговая травма.

Мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания, его положили на фиксирующие носилки и зафиксировали спину, голову и шею. В реанимационном автомобиле пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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