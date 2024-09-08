"Вишенка на торте": в Эйлате задержаны распространители баллончиков с "веселящим газом"

Полиция сообщает о задержании в Эйлате трех подозреваемых в продаже баллончиков с "веселящим газом", в том числе несовершеннолетним, находившимся на отдыхе в курортном городе.

Дело получило условное название "Вишенка на торте" (так как речь идет о баллончиках, которые также используются в работе кондитерами).

В рамках проведенного расследования задержаны трое подозреваемых – 61, 36, 48 лет – в их числе двое мужчин и одна женщина.

Полиция Израиля отмечает, что в последние годы в летние каникулы растет использование подростками "веселящего газа", который может нанести необратимый вред и который запрещен к продаже несовершеннолетним. Однако многие ларьки не соблюдают этот запрет и продают баллончики с газом подросткам.