"Вишенка на торте": в Эйлате задержаны распространители баллончиков с "веселящим газом"
время публикации: 08 сентября 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 07:20
Полиция сообщает о задержании в Эйлате трех подозреваемых в продаже баллончиков с "веселящим газом", в том числе несовершеннолетним, находившимся на отдыхе в курортном городе.
Дело получило условное название "Вишенка на торте" (так как речь идет о баллончиках, которые также используются в работе кондитерами).
В рамках проведенного расследования задержаны трое подозреваемых – 61, 36, 48 лет – в их числе двое мужчин и одна женщина.
Полиция Израиля отмечает, что в последние годы в летние каникулы растет использование подростками "веселящего газа", который может нанести необратимый вред и который запрещен к продаже несовершеннолетним. Однако многие ларьки не соблюдают этот запрет и продают баллончики с газом подросткам.
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