ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" и боевикам "Амаля" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября израильские ВВС атаковали цели на юге Ливана. В частности, были ликвидированы боевики "Амаля", действовавшие на территории комплекса "Хизбаллы".

Удары наносились по объектам "Хизбаллы" в Айтаруне, Марун ар-Расе, Яруне.

В Кфар-Фаруне были атакованы боевики "Амаля". "Хизбалла" утверждает, что удар был нанесен по "спасателям". В ответ "Хизбалла" обстреляла Кирьят-Шмону и другие цели в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ подтверждает, что ночь были зафиксированы пуски из Ливана примерно 20 ракет, многие из них были перехвачены, но были попадания по зданиям, пострадавших нет.

Рано утром из Ливана было выпущено около 30 ракет, несколько из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности, пострадавших нет, заявляет ЦАХАЛ.