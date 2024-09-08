x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" и боевикам "Амаля" на юге Ливана. Видео

время публикации: 08 сентября 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 06:50
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" и боевикам "Амаля" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 7 сентября и в ночь на 8 сентября израильские ВВС атаковали цели на юге Ливана. В частности, были ликвидированы боевики "Амаля", действовавшие на территории комплекса "Хизбаллы".

Удары наносились по объектам "Хизбаллы" в Айтаруне, Марун ар-Расе, Яруне.

В Кфар-Фаруне были атакованы боевики "Амаля". "Хизбалла" утверждает, что удар был нанесен по "спасателям". В ответ "Хизбалла" обстреляла Кирьят-Шмону и другие цели в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ подтверждает, что ночь были зафиксированы пуски из Ливана примерно 20 ракет, многие из них были перехвачены, но были попадания по зданиям, пострадавших нет.

Рано утром из Ливана было выпущено около 30 ракет, несколько из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности, пострадавших нет, заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2024

338-й день войны в Израиле: ликвидирован "полковник гражданской обороны" ХАМАСа. Хронология событий