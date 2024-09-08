В Кирьят-Гате маленькая девочка выпала из окна с восьмого этажа и выжила

Поздно вечером 7 сентября пятилетняя девочка упала с высоты восьмого этажа в Кирьят-Гате. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что пострадавшую доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Судя по сообщению МАДА, девочка получила травмы средней степени тяжести, она в стабильном состоянии, но у нее множественные повреждения и она находится в отделении интенсивной терапии.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.