x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 05:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 05:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Гате маленькая девочка выпала из окна с восьмого этажа и выжила

время публикации: 08 сентября 2024 г., 01:11 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 01:11
В Кирьят-Гате маленькая девочка выпала из окна с восьмого этажа и выжила
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 7 сентября пятилетняя девочка упала с высоты восьмого этажа в Кирьят-Гате. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что пострадавшую доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Судя по сообщению МАДА, девочка получила травмы средней степени тяжести, она в стабильном состоянии, но у нее множественные повреждения и она находится в отделении интенсивной терапии.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook