Переговоры между правительством и учителями возобновятся в воскресенье

В воскресенье, 8 сентября, в офисах Центра местной власти возобновятся переговоры между представителями министерства финансов, министерства просвещения, центра местной власти и организации учителей средних и старших классов.

Вместе с тем, на данный момент шансы на продвижение переговоров минимальны, поскольку стороны не проявляют готовности к уступкам и компромиссам.

Параллельно в воскресенье начнут действовать программы альтернативных рамок обучения для старшеклассников, формируемые органами местной власти и министерством просвещения совместно с ученическими советами.

Первые два дня будут посвящены запуску программ, а со вторника планируется вывести их на полный рабочий уровень, который позволит обеспечить занятия 340 тысячам старшеклассников на 3-4 часа в день, основываясь на структурах внешкольного образования.