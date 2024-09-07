x
07 сентября 2024
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2024
|
07 сентября 2024
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Переговоры между правительством и учителями возобновятся в воскресенье

время публикации: 07 сентября 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 21:45
Переговоры между правительством и учителями возобновятся в воскресенье
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье, 8 сентября, в офисах Центра местной власти возобновятся переговоры между представителями министерства финансов, министерства просвещения, центра местной власти и организации учителей средних и старших классов.

Вместе с тем, на данный момент шансы на продвижение переговоров минимальны, поскольку стороны не проявляют готовности к уступкам и компромиссам.

Параллельно в воскресенье начнут действовать программы альтернативных рамок обучения для старшеклассников, формируемые органами местной власти и министерством просвещения совместно с ученическими советами.

Первые два дня будут посвящены запуску программ, а со вторника планируется вывести их на полный рабочий уровень, который позволит обеспечить занятия 340 тысячам старшеклассников на 3-4 часа в день, основываясь на структурах внешкольного образования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 сентября 2024

Минпрос приказал не платить учителям за дни забастовки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2024

Яир Лапид раскритиковал договора с учителями, и ему напомнили, что это его достижение