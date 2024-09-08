Предотвращена попытка "автомобильного теракта" возле поселка Негохот
время публикации: 08 сентября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 22:04
На юге Хевронского нагорья, недалеко от поселка Негохот, водитель автомобиля с палестинскими номерами направил автомобиль на израильских военнослужащих, которые открыли огонь по машине.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в машине вместе с водителем находился пассажир, один из террористов застрелен, другой ранен.
ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств инцидента.
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