Предотвращена попытка "автомобильного теракта" возле поселка Негохот

На юге Хевронского нагорья, недалеко от поселка Негохот, водитель автомобиля с палестинскими номерами направил автомобиль на израильских военнослужащих, которые открыли огонь по машине.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в машине вместе с водителем находился пассажир, один из террористов застрелен, другой ранен.

ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств инцидента.