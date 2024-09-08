В Герцлии задержан демонстрант, перекрывший дорогу, и продолживший движение водитель

Полиция сообщила о задержании участника акции протеста, проходившей в Герцлии, и водителя, продолжившего движение, несмотря на перекрытие дороги демонстрантами.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что несколько участников демонстрации, проходившей на улице Шиват а-Кохавим в Герцлии, вышли на проезжую часть, перекрыв дорогу. Водитель, автомобиль которого оказался заблокирован демонстрантами, продолжил движение на малой скорости.

Сотрудниками полиции был задержан 65-летний житель Герцлии, находившийся за рулем машины, и демонстрант.

В сообщении полиции подчеркивается, что в результате этого инцидента нет пострадавших.