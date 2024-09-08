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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира ракетчиков ХАМАСа на юге Газы. Видео

время публикации: 08 сентября 2024 г., 14:07 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 14:15
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира ракетчиков ХАМАСа на юге Газы. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. При этом удары по целям наносятся и на севере сектора.

За последние сутки ВВС атаковали около 25 целей в секторе.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе в Рафиаха, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены несколько групп террористов, обнаружено оружие.

Силы 252-й дивизии продолжают боевые действия в центре сектора Газы. Ими за сутки уничтожены несколько групп террористов.

Подтверждено, что 3 сентября в районе Хан-Юниса был ликвидирован Рааф Умар Салман Абу Шаба – командир ракетного подразделения батальона "Восточный Хан-Юнис" ХАМАСа.

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