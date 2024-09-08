Правительство продлило каденцию директора управления госслужб на три месяца

В связи с возражением юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары по поводу назначения главой правительства Биньямином Нетаниягу нового директора Управления государственных служб ("нацив шерут а-медина"), правительство продлило каденцию нынешнего директора профессора Даниэля Гершковица на три месяца, до 12 декабря текущего года – или до назначения постоянного директора.

Ранее правительство приняло решение об изменении процедуры назначения, что вызвало протест со стороны юридической советницы. Гали Баарав-Миара указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.

Поэтому, подчеркивает юридическая советница, решение, противоречащее процедуре назначения главы управления государственных служб, принятой в прошлом, является незаконным. Гали Баарав-Миара подчеркнула, что продвигаемое правительством решение – это значительный шаг в превращении государственных служб в политические.