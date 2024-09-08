x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство продлило каденцию директора управления госслужб на три месяца

время публикации: 08 сентября 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 13:45
Правительство продлило каденцию директора управления госслужб на три месяца
Miriam Alster/FLASH90     

В связи с возражением юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары по поводу назначения главой правительства Биньямином Нетаниягу нового директора Управления государственных служб ("нацив шерут а-медина"), правительство продлило каденцию нынешнего директора профессора Даниэля Гершковица на три месяца, до 12 декабря текущего года – или до назначения постоянного директора.

Ранее правительство приняло решение об изменении процедуры назначения, что вызвало протест со стороны юридической советницы. Гали Баарав-Миара указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.

Поэтому, подчеркивает юридическая советница, решение, противоречащее процедуре назначения главы управления государственных служб, принятой в прошлом, является незаконным. Гали Баарав-Миара подчеркнула, что продвигаемое правительством решение – это значительный шаг в превращении государственных служб в политические.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2024

Юрсоветница против продвигаемой правительством процедуры назначения главы управления госслужб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2024

Энгельман: "Хотелось бы, чтобы к наблюдательницам и госконтролеру прислушивались до 7 октября"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2024

Речи Нетаниягу, споры вокруг сделки, юридические скандалы. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2024

"Крот" в комиссии, давление на судей БАГАЦа: как Мандельблит стал юрсоветником правительства