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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 сентября: операции в Шхеме и около Дженина

время публикации: 08 сентября 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 06:35
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 сентября: операции в Шхеме и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 сентября действовали в Шхеме (в районе Рас аль-Айн и в Старом городе), около Дженина (в Арабе, Джабе, Силат аль-Харитии, Ямуне), около Туль-Карема (в Зайте), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре), около Хеврона (в Дуре). Авиация ЦАХАЛа была замечена над Тубасом.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 сентября.

Израиль
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