Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 8 сентября: операции в Шхеме и около Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 8 сентября действовали в Шхеме (в районе Рас аль-Айн и в Старом городе), около Дженина (в Арабе, Джабе, Силат аль-Харитии, Ямуне), около Туль-Карема (в Зайте), около Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре), около Хеврона (в Дуре). Авиация ЦАХАЛа была замечена над Тубасом.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 8 сентября.