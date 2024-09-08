"Кешет": администрация Аббаса требует от ООН обязать Израиль выйти из Иудеи и Самарии
По данным новостной службы телеканала "Кешет", палестинская администрация готовится вынести на голосование Генассамблеи ООН резолюцию, основанную на решении международного суда в Гааге. По данным телеканала, документ, содержащий предложения Рамаллы, передан для ознакомления странам-членам ООН.
По данным телеканала, администрация Аббаса предлагает:
- Прекратить поставки Израилю оружия, которое, согласно подозрениям, используется ЦАХАЛом в Иудее и Самарии;
- Положить конец израильскому присутствую в Иудее и Самарии в течение шести месяцев с момента принятия резолюции;
- Ограничить торговые связи с Израилем, если они тем или иным образом связаны с Иудей и Самарией;
- Обязать Израиль вывести армию и поселения из Иудеи и Самарии и передать территорию Палестинской автономии;
- Ввести санкции в отношении лиц, ответственных за сохранение присутствия Израиля в Иудее и Самарии, которые бы включали запрет на въезд и замораживание активов.
Постпред Израиля в ООН Дани Данон призвал Генассамблею ООН отклонить предложение Рамаллы и вместо него принять резолюцию, осуждающую ХАМАС.