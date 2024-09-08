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Израиль

"Кешет": администрация Аббаса требует от ООН обязать Израиль выйти из Иудеи и Самарии

время публикации: 08 сентября 2024 г., 19:07 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 19:09
"Кешет": администрация Аббаса требует от ООН обязать Израиль выйти из Иудеи и Самарии
AP Photo/Seth Wenig

По данным новостной службы телеканала "Кешет", палестинская администрация готовится вынести на голосование Генассамблеи ООН резолюцию, основанную на решении международного суда в Гааге. По данным телеканала, документ, содержащий предложения Рамаллы, передан для ознакомления странам-членам ООН.

По данным телеканала, администрация Аббаса предлагает:

- Прекратить поставки Израилю оружия, которое, согласно подозрениям, используется ЦАХАЛом в Иудее и Самарии;

- Положить конец израильскому присутствую в Иудее и Самарии в течение шести месяцев с момента принятия резолюции;

- Ограничить торговые связи с Израилем, если они тем или иным образом связаны с Иудей и Самарией;

- Обязать Израиль вывести армию и поселения из Иудеи и Самарии и передать территорию Палестинской автономии;

- Ввести санкции в отношении лиц, ответственных за сохранение присутствия Израиля в Иудее и Самарии, которые бы включали запрет на въезд и замораживание активов.

Постпред Израиля в ООН Дани Данон призвал Генассамблею ООН отклонить предложение Рамаллы и вместо него принять резолюцию, осуждающую ХАМАС.

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