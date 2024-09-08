Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с грузовиком возле Рейне
время публикации: 08 сентября 2024 г., 17:10 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 17:10
В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 16:30 поступило сообщение о ДТП в районе местного совета Рейне, где грузовик сбил мотоциклиста.
Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь мотоциклисту, мужчине в возрасте около 20 лет, после чего отправили его в Итальянскую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.
Сообщается, что у пострадавшего серьезные травмы конечностей.
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