Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с грузовиком возле Рейне

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 16:30 поступило сообщение о ДТП в районе местного совета Рейне, где грузовик сбил мотоциклиста.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь мотоциклисту, мужчине в возрасте около 20 лет, после чего отправили его в Итальянскую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Сообщается, что у пострадавшего серьезные травмы конечностей.