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Израиль

Ноа Гольденберг, бросившая песок в Итамара Бен-Гвира, освобождена под домашний арест

время публикации: 08 сентября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 16:56
Ноа Гольденберг, бросившая песок в Итамара Бен-Гвира, освобождена под домашний арест
Avshalom Sassoni/Flash90

27-летняя Ноа Гольденберг, бросившая песок в министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, провела более суток в следственном изоляторе тюрьмы "Неве-Тирца", а также на допросах в полиции Тель-Авива, и была освобождена под двухдневный домашний арест.

Ей запрещено приближаться к Бен-Гвиру в течение 30 дней. Кроме того, по решению судьи Менахема (Марио) Кляйна женщине пришлось внести залог.

Напомним, что в пятницу, 6 сентября, Итамар Бен-Гвир, прогуливавшийся в окружении семьи в районе набережной Геула в Тель-Авиве, подвергся нападению. Ноа Гольденберг бросила в лицо министру пригоршню песка. После этого она попробовала скрыться, нырнув в море, но была задержана и доставлена в полицейский участок.

Полиция заявила, что "крайне серьезно относится к нападению на государственного чиновника и работает над тем, чтобы привлечь подозреваемую к ответственности".

Израиль
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