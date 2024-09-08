Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 сентября, жарко и душно, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 23-33, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 22-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник температура немного повысится. Во вторник-четверг – без существенных изменений. В пятницу жара спадет.