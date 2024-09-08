Движение "Регавим" требует прекратить поставки гуманитарной помощи из Иордании в Газу

В связи с терактом на пограничном переезде "Алленби" движение "Регавим" обратилось к правительству с требованием остановить все автоколонны с гуманитарной помощью, которые следуют из Иордании в подконтрольный ХАМАСу сектор Газы.

"Нам известно, что сегодняшний теракт на КПП "Алленби" не связан с одним из грузовиков с гуманитарной помощью ХАМАСу, – сказано в этом обращении. – Тем не менее, этот теракт способен спровоцировать множество подобных атак, которые будут угрожать жизням сопровождающих гуманитарные автоколонны израильских военнослужащих".

В "Регавим" подчеркивают, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газы, по сути, является "снабжением террористов ХАМАСа кислородом", поэтому, по их мнению, прибытие грузовиков с гуманитарной помощью "для Синуара" следует немедленно запретить и не возобновлять поставки до тех пор, пока все похищенные не вернутся домой, а ХАМАС не будет разгромлен.