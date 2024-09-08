Из сектора Газы запущены несколько ракет в сторону Ашкелона

В 21:00 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в южной промзоне Ашкелона.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, передала, что из сектора Газы в сторону Ашкелона были запущены две ракеты, одна из которых была перехвачена силами ПВО, другая, по всей видимости, упала на незастроенной местности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракеты были запущены из северной части сектора Газы. Одна ракета сбита, другая упала в море рядом с Ашкелоном.

Нет пострадавших в результате обстрела.

Это первый ракетный обстрел из Газы с 29 августа.