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Израиль

Из сектора Газы запущены несколько ракет в сторону Ашкелона

время публикации: 08 сентября 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 21:43
Сигнал тревоги прозвучал в промзоне Ашкелона
AP Photo/Ariel Schalit

В 21:00 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в южной промзоне Ашкелона.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, передала, что из сектора Газы в сторону Ашкелона были запущены две ракеты, одна из которых была перехвачена силами ПВО, другая, по всей видимости, упала на незастроенной местности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракеты были запущены из северной части сектора Газы. Одна ракета сбита, другая упала в море рядом с Ашкелоном.

Нет пострадавших в результате обстрела.

Это первый ракетный обстрел из Газы с 29 августа.

Израиль
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