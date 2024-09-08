В секторе Газы возникли перебои в работе интернета

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel Group сообщила о перебоях в работе интернета в центральной части и и на юге сектора.

Отмечается, что проблемы коснулись клиентов, пользующихся домашним интернетом.

В телекоммуникационной компании заявляют, что проблемы возникли из-за повреждения инфраструктуры в следствии боевых действий.