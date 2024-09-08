x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Раскрыто убийство бездомного Семена Семичаснова в Ришон ле-Ционе

время публикации: 08 сентября 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 14:43
Раскрыто убийство бездомного Семена Семичаснова в Ришон ле-Ционе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Следователи полиции Центрального округа раскрыли дело об убийстве Семена Семичаснова в Ришон ле-Ционе, совершенное около месяца назад.

Тело погибшего, не имевшего постоянного места жительства, было обнаружено 12 августа в городском парке в центре Ришон ле-Циона. На теле были следы ножевых ранений, прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

В ходе расследования были сняты записи камер наружного наблюдения, установленные в городе, а также собраны улики с места происшествия. Следователи установили личность подозреваемого, жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 20 лет, и вскоре задержали его по подозрению в убийстве.

По данным обвинительного заключения, между подозреваемым и потерпевшим началась драка, в ходе которой подозреваемый нанес Семичаснову ножевое ранение, ставшее причиной смерти последнего, а затем скрылся с места преступления.

В воскресенье, 8 сентября, прокуратура представила обвинительное заключение. Имя подозреваемого на данном этапе не было опубликовано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

Раскрыто убийство мужчины, тело которого нашли на кладбище в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

В Ришон ле-Ционе погиб мотоциклист. Версия полиции: убийство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

Вынесен вердикт по делу об убийстве на пляжной парковке в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2024

Около кладбища Ришон ле-Циона найдено тело мужчины