Раскрыто убийство бездомного Семена Семичаснова в Ришон ле-Ционе

Следователи полиции Центрального округа раскрыли дело об убийстве Семена Семичаснова в Ришон ле-Ционе, совершенное около месяца назад.

Тело погибшего, не имевшего постоянного места жительства, было обнаружено 12 августа в городском парке в центре Ришон ле-Циона. На теле были следы ножевых ранений, прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

В ходе расследования были сняты записи камер наружного наблюдения, установленные в городе, а также собраны улики с места происшествия. Следователи установили личность подозреваемого, жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 20 лет, и вскоре задержали его по подозрению в убийстве.

По данным обвинительного заключения, между подозреваемым и потерпевшим началась драка, в ходе которой подозреваемый нанес Семичаснову ножевое ранение, ставшее причиной смерти последнего, а затем скрылся с места преступления.

В воскресенье, 8 сентября, прокуратура представила обвинительное заключение. Имя подозреваемого на данном этапе не было опубликовано.