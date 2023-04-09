Результаты экспертизы: гражданин Италии Алессандро Парини умер от черепно-мозговой травмы, следов пулевых ранений нет

Из института судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир в Тель-Авиве сообщают, что причиной смерти 36-летнего Алессандро Парини была черепно-мозговая травма. Отмечается, что следов пулевых ранений на теле нет.

Таким образом подтверждено, что в Парини никто не стрелял, он умер от травм, полученных в результате наезда на него автомобиля, за рулем которого находился террорист.

В первых сообщениях службы "Маген Давид Адом" и полиции по поводу автомобильного теракта в Тель-Авиве говорилось о пулевых ранениях на теле мужчины, умершего от полученных травм. Позже эта информация была опровергнута. Экспертиза позволяет окончательно заявить: Парини не был ранен в результате стрельбы.

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Напомним, что стреляли полицейский и муниципальные инспекторы. Но они стреляли в террориста, который угрожал им оружием, находясь в перевернувшейся машине. Как позже выяснилось, пистолет был пластиковой игрушкой.

Алессандро Парини был адвокатом, специализировавшимся на административном праве. Погиб 7 апреля 2023 года в Тель-Авиве в результате автомобильного теракта.