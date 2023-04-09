Территория Израиля вновь была обстреляна из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответные удары

В ночь на воскресенье, 9 апреля, с территории Сирии вновь был осуществлен ракетный обстрел израильской территории. ЦАХАЛ нанес удары по пусковым установкам, задействовав артиллерию и БПЛА.

02:40. Сработала тревога "Цева адом" в населенных пунктах Натур и Авней Эйтан в южной части Голанских высот.

03:20. ЦАХАЛ подтвердил, что было зафиксировано три пуска ракет с территории Сирии в сторону Израиля. Две из трех ракет перелетели на израильскую сторону: одна из них была сбита системой ПРО, другая упала на открытой местности.

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03:30. ЦАХАЛ уведомил об ответном ударе по целям в Сирии: был атакован район, из которого велась стрельба по израильской территории.

03:50. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Сирии. Атакованы пусковые установки на сирийской территории, задействован ударный беспилотный самолет.

05:00. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что ответственность за ракетные обстрелы территории Израиля из Сирии взяла на себя группировка "Лиуа Аль-Кудс" ("Иерусалимская бригада"). Об этом сообщает и палестинское агентство Safa. Группировка "Лиуа Аль-Кудс" (она же "Сирийская арабская армия фидаинов") была основана в 2013 году Мухаммадом ас-Саидом и состоит в основном из палестинских арабов, но среди боевиков есть и коренные сирийцы. Действует в составе проасадовских правительственных сил как на севере – в Алеппо, так и на юге Сирии – в Дараа. Данная группировка имеет тесные связи как с Ираном, так и с Россией. Известно, что она снабжается и обучается российскими вооруженными силами.

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05:00. Сирийские государственные СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска.

Ракетный обстрел из Сирии 08.04.2023

Вечером в субботу, 8 апреля, сигналы тревоги "Цева адом" были слышны в поселке Мейцар на Голанских высотах, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

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Неофициальные сирийские источники заявили, что из Сирии по израильской территории было выпущено несколько ракет.

ЦАХАЛ подтверждает, что был зафиксирован пуск трех ракет с территории Сирии. При этом только одна из них упала на израильской территории, на открытой местности на юге Голанских высот, не причинив ущерба. Две другие ракеты упали на сирийской и иорданской территориях. Поскольку угрозы населенным пунктам и каким-либо объектам не было, система ПРО "Железный купол" для перехвата ракет не задействовалась, заявляют военные.

Вскоре поступила информация о том, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в Кунейтре (территория Сирии), откуда были осуществлены пуски ракет по израильской территории. Сообщается также, что артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по цели на юго-западе сирийской провинции Дараа.

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Ракетный обстрел из Ливана 06.04.2023

6 апреля израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Ливана. Тогда были выпущены десятки ракет. Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО, несколько разорвались на территории Израиля, причинив ущерб. В ответ были нанесены удары по местам, откуда производились запуски ракет.